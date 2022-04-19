Takside çıkan yangın iş yerine sıçradı
Adana'da takside çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri ve üst kattaki 2 dairede hasar oluştu.
TÜRKİYE 19.04.2022, 21:03
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde ticari taksi sürücüsü K.T, su almak için iki katlı bir evin altındaki bir bakkalın önünde aracını park etti. K.T, dükkanda olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aracı yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dışarıya koyduğu malzemeler dolayısıyla dükkana da sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi, iş yeri ve üst kattaki 2 dairede hasar oluştu.
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