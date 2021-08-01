Taksim’de kadınların kavgası
Taksim Meydanı'nda kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Uzun süre yaşanan kavgayı kimse ayıramadı.
TÜRKİYE 01.08.2021, 11:20 01.08.2021, 11:22
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı.
Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi.
BİR TÜRLÜ BİRBİRLERİNİ BIRAKMADILAR
Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi ancak kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı.
Ayırmaya çalışanlara rağmen kavga devam etti.
Taksim Meydanı'nda görev yapan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.
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