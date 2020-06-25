Taksitle Telefon Alanlar Dikkat!

Borcu ödenmeyen cep telefonları kara listeye girecek, iletişimi kesilecek.

Bilgi teknolojileri cep telefonlarında uygulanan imei sisteminin kapsamını genişletiyor.

Bu düzenleme ile faturanıza ek veya bir teknoloji mağazasından taksitle aldığınız telefonun borcunu ödemeden başka bir operatöre geçme gibi bir seçenek bulunmuyor çünkü borçlar artık kullandığımız telefonların imeilerine tanımlanıyor.

İmei sistemi yurt dışından getirilen tüm kaçak ürünlere uygulanacak ve böylece kaçak satışın önü alınacak.