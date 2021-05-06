Tam kapanma uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma ile ilgili, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmaya ilişkin, "Hedefimiz 5 bin günlük vaka" açıklamasında bulundu.

Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soruya, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." dedi.

"Toplam desteklerimiz 600 milyar TL'ye ulaştı.

Erciyes Üniversitesi aşının 3. fazına mayıs ayında başlayacak. Üçüncü dozu yerli aşı ile yapılmasını arzu ediyoruz."

Türkiye'de üretilecek aşıyı sadece Türkiye beklemiyor. Gönül coğrafyamız bizden daha yakından takip ediyor.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Anayasa uzlaşmasının önünü sistem tartışması tıkar mı?

"Ümit ederiz ki tıkmaz. Öyle bir anayasamız var ki 118 maddesi değişmiş. Her tarafı delik deşik. Yamalı bohçaya dönen bir şeye gidiyor. Maddeleri değiştiriyorsunuz ama arkadaki ruhu değiştiremiyorsunuz. Bu darbe anayasasıdır. Darbe ile gelen bir anayasadır. Arkasında bu ruh var.

Biz istiyoruz ki, kendi ruhumuzu yansıtalım istiyoruz. Anayasa konusunda tüm kesimlerin tartışmasını ve uzlaşmasını istiyoruz. MHP bu çalışmayı yapıyor. Bir taslakla ilan ettiler. Açık şeffaf net bir şekilde sunuldu. Aynı çalışmayı biz de yapıyoruz. Sonuçlanmak üzere.

MHP'NİN TEKLİFİ

Bunlar değerlendirilecek. Biz bu çalışmadan dolayı mutlu olduk. Cumhur ittifakı olarak bir noktada birleşilebilir. Türkiye'nin geleceği için ciddi bir katkıdır.