Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Muğla'nın Datça ilçesinde tam kapanma döneminde sokağa çıkanlar hakkında tutanak tutuldu. Denizde yüzen bir şahıs ise polisler tarafından uyarılınca tepki gösterdi. Ceza kesilirse ödeyemeyeceğini söyleyen şahıs, "Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.
Muğla'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilerden Melih B., "Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı'ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B'den sudan çıkmasını istedi. Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B, hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi.
"MEĞER ONLAR TURİSTMİŞ"
Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B, "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu.
Bu arada, gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.
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