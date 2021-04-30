Tam kapanmada sıkı denetim!

Yollar kesildi gelen her araca bakıldı. Tam kapanmaya uymayanlara ceza kesildi

Türkiye 17 gün sürecek tam kapanmaya girdi. İzni olmayanların sokağa çıkması yasak, hal böyle olunca polis ekipleri yurt genelinde denetime çıktı. Araçlar tek tek durulup izin belgesi olup olmadığı soruldu. İzin belgesi olmayan sürücülere idari para cezası uygulandı

17 günlük kapanmada muafiyeti olan iş yeri, fabrika ve imalathanelerde çalışanlar ceza yememek için e devlet üzerinden görev belgesi almak zorunda

İçişleri bakanlığı muafiyet kurallarını yeniden düzenledi. Daha önce iş yerinden kağıt almak yeterli oluyordu artık resmi belge almak gerekecek

Genelgeye göre sokağa çıkma muafiyeti olanlar e devlette içişleri bakanlığı sayfasından TC kimlik numaralarıyla başvuru yapacak

Muafiyet şartlarına uyup uymadığı denetlenecek ve bu tespit edildiğinde çalışan için belge düzenlenecek

Onaylanan başvurulara ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak kolluk kuvvetleri sistemine de düşecek

Daha önceki kısıtlamalarda kullanılan ve elle hazırlanan belgeler ise 2 Mayıs gece yarısına kadar kullanılabilecek

Kapanma döneminde çalışanların çocukları içinde kreşler açık olacak. Aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık kreşlerin kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için açık olacağını söyledi

Sağlık tesislerindeki kreşlerde aynı şekilde hizmet verebilecek ayrıca okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan sağlık çalışanı çiftlerin mesai saatleri bir birlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanacak

Kapanma döneminde hastanelere de randevusuz gidilemeyecek. Sağlık bakanlığı genelgesine göre kapanma süresince poliklinik muayeneleri sadece merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilecek

2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde poliklinik hizmetleri devam edebilecek. Cenaze işlemleri sırasında sisteme ölüm belgesi yükleme zorunluluğu da kaldırıldı. Bilgilerin girilmesinin ardından başvuru onaylanacak