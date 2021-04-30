Tam kapanmada sıkı denetim!
Tam kapanmayla birlikte denetimlerde sıkılaştırıldı peki kısıtlamada çalışmak zorunda olanlar nasıl bir yol izleyecek izin belgesi nerden alınacak, kreşler açık olacak işte bu soruların cevabı yayımlanan genelgelerle netleşti.
Yollar kesildi gelen her araca bakıldı. Tam kapanmaya uymayanlara ceza kesildi
Türkiye 17 gün sürecek tam kapanmaya girdi. İzni olmayanların sokağa çıkması yasak, hal böyle olunca polis ekipleri yurt genelinde denetime çıktı. Araçlar tek tek durulup izin belgesi olup olmadığı soruldu. İzin belgesi olmayan sürücülere idari para cezası uygulandı
17 günlük kapanmada muafiyeti olan iş yeri, fabrika ve imalathanelerde çalışanlar ceza yememek için e devlet üzerinden görev belgesi almak zorunda
İçişleri bakanlığı muafiyet kurallarını yeniden düzenledi. Daha önce iş yerinden kağıt almak yeterli oluyordu artık resmi belge almak gerekecek
Genelgeye göre sokağa çıkma muafiyeti olanlar e devlette içişleri bakanlığı sayfasından TC kimlik numaralarıyla başvuru yapacak
Muafiyet şartlarına uyup uymadığı denetlenecek ve bu tespit edildiğinde çalışan için belge düzenlenecek
Onaylanan başvurulara ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak kolluk kuvvetleri sistemine de düşecek
Daha önceki kısıtlamalarda kullanılan ve elle hazırlanan belgeler ise 2 Mayıs gece yarısına kadar kullanılabilecek
Kapanma döneminde çalışanların çocukları içinde kreşler açık olacak. Aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık kreşlerin kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için açık olacağını söyledi
Sağlık tesislerindeki kreşlerde aynı şekilde hizmet verebilecek ayrıca okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan sağlık çalışanı çiftlerin mesai saatleri bir birlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanacak
Kapanma döneminde hastanelere de randevusuz gidilemeyecek. Sağlık bakanlığı genelgesine göre kapanma süresince poliklinik muayeneleri sadece merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilecek
2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde poliklinik hizmetleri devam edebilecek. Cenaze işlemleri sırasında sisteme ölüm belgesi yükleme zorunluluğu da kaldırıldı. Bilgilerin girilmesinin ardından başvuru onaylanacak
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:31
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|73
|3. Galatasaray
|36
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|37
|57
|7. Sivasspor
|36
|55
|8. Gaziantep FK
|36
|54
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|36
|40
|15. Başakşehir
|36
|40
|16. Ankaragücü
|36
|38
|17. Kayserispor
|36
|38
|18. Kasımpaşa
|36
|37
|19. Erzurumspor
|37
|37
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|36
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|33
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|33
|45
|9. Athletic Bilbao
|33
|42
|10. Celta de Vigo
|33
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Real Valladolid
|33
|30
|18. Elche
|33
|30
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23