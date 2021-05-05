Tam kapanmanın ardından kademeli rahatlama geliyor!
Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanma sonrası, normalleşmenin ilk adımları da planlanmaya başlandı. Buna göre, kısıtlamaların 3 aşamada kaldırılacağı belirtiliyor. Birinci aşamada, eğitimin okullarda devam etmesi, ikinci aşamada kuaför ve avukatlık bürolarının açılması, üçüncü aşamada ise restoranlar ve işletmelerin tedbirli şekilde açılması planlanıyor.
Koronavirüs vakalarının günlük 50 binlerin üzerine çıkması üzerine alınan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanmanın ardından normalleşme adımlarının nasıl olacağı ise merak konusu oldu.
KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK
17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar bu yönde çalışmalar yapıyor. Lokal olarak denetimlerin artırılması, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi amaçlanıyor. Büyükşehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları da ele alındı.
VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞE GÖRE KARAR VERİLECEK
Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Hürriyet'tin haberine göre bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor. Bakanlığın beklentisi, 'tam kapanma' sürecinde hastane başvuruları ve günlük vaka sayısın da gözle görülür düşüş olması. 17 Mayıs'tan sonra birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması planlanıyor.
İKİNCİ AŞAMADA KÜÇÜK ESNAF AÇILACAK
İkinci aşamada, tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor. Üçüncü aşamada kafe ve restoranların masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEVAM EDECEK
Uzmanlar, 17 Mayıs'tan hemen sonra tam kapanmada uygulanan yasakların bir anda kaldırılmayacağı görüşünde. Hafta sonu ve akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği ifade ediliyor.
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