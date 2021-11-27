Tarihi Çiçek Pasajı'na pompalı ile girdi!

Gece yarısı İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda bulunan bir restorana gelen ve alkollü olduğu iddia edilen L. E. Ö., önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı.

L. E. Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu.

MÜŞTERİLER KAÇTI

Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı.

Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Bu sırada şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de, etrafa tehditler savuran şüpheli L. E. Ö.'yü ikna etmek için uğraştı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, bir süre sonra güven timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı pasajda inceleme yapan polis, şüphelinin rehin aldığı kadın müşteriden de bilgi aldı.

Polis merkezine götürülen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ KISKANÇLIK ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin rehin aldığı kişinin eski kız arkadaşı olduğu ve olay yerindeki tartışmanın kıskançlık sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Pasajda esnaflık yapanlar ise burada bu tür olayların yaşanmadığını, Çiçek Pasajı’nın adının böyle şeylerle anılmasını istemediklerini belirtti.

POMPALIYLA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİ: "AŞK İÇİN YAPTIM"

İfadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezine götürülen şüpheli L.E.Ö., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, basın mensuplarının neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine, “Aşk için yaptım” dedi.