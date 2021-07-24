Tarihi günün üzerinden 1 yıl geçti

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 cuma günü yeniden ibadete açıldı.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da binlerce kişi Ayasofya Camii ve etrafında toplandı. İlk namaz için saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay kararının ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için imzayı attı. Seçkin bilim insanları, Ayasofya'nın yeniden açılışı için çalıştı.

Teknik ekipler, uzmanlar görev yaptı. Sadece kıble yönündeki figürler perdeleme sistemiyle kapatıldı.

Freskler orijinal haliyle bırakıldı. Manisa'da dokunan halılar camiye serildi.

Minber örtüsü, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak dokundu.

Salgın günlerine denk geldiği için açılış gününe özel önlemler alındı. 21 bin polis görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, açılışa birlikte katıldı. Ezanı, 4 minareden 4 müezzin okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere, fethin nişanesi olarak kılıçla çıktı. Hutbeyi okudu. 86 yıl sonra ilk namazı kıldırdı.

Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide her gün binlerce kişi namaz kılıyor