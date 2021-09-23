Tarihi Kentler Birliği Hayrettin Güngör başkanlığında toplandı

Olağan İkinci Toplantısı’na katıldı. İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye geneli birçok belediyenin temsilcileri de yer aldı.

Hayrettin Güngör başkanlığını yaptığı toplantıya ilişkin açıklamasında, “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi temasıyla gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı ile aynı anda verimli bir toplantı geçirdik.

Güzel ülkemizin mozaiği tarih kokan şehirlerimize, belediye başkanlarımıza ve STK’larımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması Sergi Açılışı’nın da gerçekleştirildiği etkinlik, belediye başkanları ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı