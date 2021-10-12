Tarihte böylesi görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmek bilmiyor

Elmalarıyla dünyaya nam salmış Amasya'da tarihin en bol dönemlerinden biri yaşanıyor. 2 bin yıldır yetiştirilen elmada geçen sene alınan 9 bin ton rekolte bu sene daha şimdiden 12 bin tona ulaştı. Çitfçiler, ağaçtakileri elmaları toplamaya yetişemediklerini söylüyor.

RENGARENK ELMALAR

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alıyor. Bu tür, sulu ve damaklarda iz bırakan aromasıyla da fark oluşturuyor. İlkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için meyveler bu yıl ağaç dallarını sardı. Diğer elma türleriyle birlikte toplamda 35 bin tondan fazla elma üretiminin beklendiği kentte erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan çiftçiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenlerin bile çürümeden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.