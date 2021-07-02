Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi!
Mersin’in Tarsus ilçesinde, kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün freninin patlaması üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.07.2021, 09:12
Ramazan Aksan yönetimindeki midibüsün, tarım işçilerini Aslanköy’de kiraz toplamaya götürdüğü sırada, Sarıveli Mahallesi'ndeki rampadan indiği sırada freni patladı.
Midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.
Kazada tarım işçisi olduğu belirtilen Dürdane Doğan öldü, 16 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yaralıları ziyaret eden Tarım İşçileri ve Elciler Derneği Başkanı Cumali Erbay olay hakkında bilgi aldı.
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