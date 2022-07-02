Tarla kenarında silaha vuruldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Seyfeler Mahallesi'nde İsa Altuntaş, kimliği belirsiz bir kişi ile tarlaya gitti.

Konuşup sohbet eden ikili, bir anda tarlanın kenarında tartışmaya başladı.

Taraflardan bir silahını çekti

Kısa sürede alevlene tartışma, yerini kavgaya bırakınca ortalık iyice kızıştı ve tarafladan bir belinden tabancasını çıkardı.

Ateş etti

Sinirlerine hakim olamayan kimliği belirsiz şahıs, silahıyla İsa Altuntaş'a ateş etti.

İsa Altuntaş hastaneye kaldırıldı

Yaşanan durumun ardınadan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Altuntaş, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

İsa Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay yerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.