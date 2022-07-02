Tarla kenarında silaha vuruldu
Kimliği belirsiz bir kişiyle tarlaya giden İsa Altuntaş, şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
TÜRKİYE 02.07.2022, 17:23
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Seyfeler Mahallesi'nde İsa Altuntaş, kimliği belirsiz bir kişi ile tarlaya gitti.
Konuşup sohbet eden ikili, bir anda tarlanın kenarında tartışmaya başladı.
Taraflardan bir silahını çekti
Kısa sürede alevlene tartışma, yerini kavgaya bırakınca ortalık iyice kızıştı ve tarafladan bir belinden tabancasını çıkardı.
Ateş etti
Sinirlerine hakim olamayan kimliği belirsiz şahıs, silahıyla İsa Altuntaş'a ateş etti.
İsa Altuntaş hastaneye kaldırıldı
Yaşanan durumun ardınadan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Altuntaş, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
İsa Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay yerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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