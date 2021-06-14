Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü!
Eskişehir'de mevsimlik işçi olarak tarlada çalışan 15 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun üstüne yıldırım düştüğü öğrenildi. Apar topar hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.
TÜRKİYE 14.06.2021, 11:11
Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde meydana gelen olayda, aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalanırken, tarlaya yıldırım düştü.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki S.G. ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Yaralanan çocuklar tedavileri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden S.G. isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı
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