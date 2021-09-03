Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı

YKS Adıyaman 1'incisi Hatice Ünlü, "Tarlamızda tütün ekiyoruz, sınav öncesinde tarlada da çalışıyordum ve eve gelince ilk işim ders çalışmak oluyordu" dedi. Akıllı telefon kullanmayan ve sosyal medya hesabı olmadığını ifade eden genç kız, tütün tarlalarında çalışmasına karşın tam burslu tıp fakültesine gitmeye hak kazandı.

TÜRKİYE 03.09.2021, 11:04
Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan Hatice Ünlü, tütün tarlasında çalışırken hazırlandığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda kazandığı derecelerle tıp fakültesine yerleşti. Ünlü ailesinin 3'üncü çocuğu olan Hatice Ünlü, girdiği YKS sınavının ardından İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı

"GÜNDE 5 SAAT DERS ÇALIŞIYORDUM"

Başarısının sırrını düzenli ve disiplinli çalışmak diye tanımlayan genç kız, "Derslerime, mantığını anlayarak çalıştım, hocalarım ve ailem bana destek oldular. Anneme de yardım ediyordum. Tarlamızda tütün ekiyoruz, sınav öncesinde tarlada da çalışıyordum ve eve gelince ilk işim ders çalışmak oluyordu. Günde yaklaşık 5 saat kadar ders çalışıyordum." diye konuştu.

Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı

HİÇ BİR ZAMAN CEP TELEFONU OLMADI

Hiçbir zaman cep telefonunu olmadığını aktaran Ünlü, "Benim sosyal medya hesabım yok, telefon kullanmıyorum. Bol bol ders çalışıp kitap okuyorum. Buradan arkadaşlarıma ise sosyal medyada zaman harcayacaklarına bol bol kitap okumalarını ve ders çalışmalarını öneririm." ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı

AİLECEK HER AKŞAM DÜZENLİ OLARAK KİTAP OKUYORLAR

Baba Mehmet Ünlü de 4 kız çocuk babası olduğunu ve hepsinin birbirinden başarılı olduğunu anlattı. Sınıf öğretmeni olduğunu ancak çiftçilikle de ilgilendiğini dile getiren Ünlü, "Kızım Hatice, anasınıfından itibaren, başarılı ve zeki ama başarının merkezinde kitap okumak var çünkü biz ailecek her akşam düzenli olarak kitap okuyoruz." dedi.

Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı

NE DERSANEYE GİTTİ, NE DE ÖZEL DERS ALDI

Kızının başarısında kendi gayretlerinin olduğunu söyleyen baba Ünlü, şunları kaydetti: "Kızımı dershaneye göndermedim, evde çalıştı, özel ders de almadı. Disiplinli ve düzenli olarak ders çalıştı.Tarlada tütünle uğraştığımız için gelip bize yardım da ediyordu. Kızımla gurur duyuyorum. Herkese bol bol kitap okumayı ve disiplinli ders çalışmayı öneriyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise Hatice Ünlü'nün tüm ilçe için gurur kaynağı ve tüm gençlere örnek olduğunu ifade etti.

#Yükseköğretim Kurumları Sınavı #Hatice Ünlü #Adıyaman #tütün #Güncel #YKS #İstanbul
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0