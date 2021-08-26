Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı
Başakşehir'de iddiaya göre tartıştığı sevgilisinin iş yerine giden kadın ortalığı birbirine kattı. Sinirlerine hakim olamayan kadın, otomobille önce kepenklere, ardından sevgilisine çarptı.
Geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde iddiaya göre kadın, daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı.
OTOMOBİLİ SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı.
"POLİSİ ÇAĞIRACAĞIM"
Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Hatayspor
|2
|1
|12. Gaziantep FK
|2
|1
|13. Adana Demirspor
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Barcelona
|2
|4
|5. Mallorca
|2
|4
|6. Valencia
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Osasuna
|2
|2
|15. Villarreal
|2
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0