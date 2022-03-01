Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı

Kırklareli'nin Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki apartman dairesinde meydana gelen olayda, 2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. ile Fatma Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan ve ilk müdahalesi evde yapılan Fatma Ö., ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

KAÇAN KOCA ARANIYOR

Polis, olaydan sonra kaçan ve fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.