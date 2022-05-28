Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Dün öğle saatlerinde Düzce'nin Demetevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ali Şeker, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Nevriye Şeker’i boğdu.

Evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesiyle gelen polis ekibi, kaçmaya çalışan Şeker’i yakalayarak gözaltına aldı.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Nevriye Şeker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Şeker ise emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında anlık sinirle eşini öldürdüğünü, çok pişman olduğunu söyledi.