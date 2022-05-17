Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde dün akşam Ethem Ö. (60) ve Turgay Yuvalı (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., av tüfeği ile Turgay Yuvalı'ya ateş etti.

Ağır yaralıydı, hastanede can verdi

Olayda ağır yaralanan Yuvalı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Turgay Yuvalı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı yakalandı

Yuvalı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ethem Ö. ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.