Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı.
TÜRKİYE 17.05.2022, 09:14 17.05.2022, 09:22
İzmir’in Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde dün akşam Ethem Ö. (60) ve Turgay Yuvalı (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., av tüfeği ile Turgay Yuvalı'ya ateş etti.
Ağır yaralıydı, hastanede can verdi
Olayda ağır yaralanan Yuvalı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedaviye alınan Turgay Yuvalı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı yakalandı
Yuvalı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli Ethem Ö. ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.
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