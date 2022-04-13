Tartıştığı ortağına asitle saldırdı
Denizli'de iplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne asit attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Halil Pesin tutuklandı.
Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil Pesin arasında borç meselesinden tartışma çıktı.
Pesin, yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese geldi.
Sol gözünde görme kaybı var
Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Muzaffer Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaydı'nın daha sonra kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılıp, Ankara'da özel hastaneye gittiği ve sol gözüyle görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.
Şüpheli tutuklandı
Saldırıdan sonra kaçan Halil Pesin ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Pesin'in de eli ve yüzünde, sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi.
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Halil Pesin, adliyeye girişinde, görüntü almaya çalışan gazetecilerin neden asit attığını sorması üzerine, "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" dedi.
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