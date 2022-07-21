Tatil dönüşü otomobiliyle TIR'a çarptı

Karaman- Konya karayolunun 25'nci kilometresinde Mersin'deki tatilin ardından ailesiyle birlikte memleketleri Bilecik'e dönmek için yola çıkan Hasan Doğru yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı otomobil, Ali D.'nin kullandığı 16 RBT 95 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan yaralandı.

20 dakikalık çalışmayla araçtan çıkarıldılar

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı.

Konya'ya sevkedildiler

DHA'nın haberine göre, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hayati risk kaydıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.