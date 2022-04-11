Tavaya dökülen benzin yangına neden oldu: 2 yaralı

Kocahacılı Mahallesi'nde Hüseyin T., sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine benzin dökünce bir anda evde alevler yükseldi.

Baba ve kızı yaralandı

Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangında baba Hüseyin T. ile kızı Yaren T. yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.