banner86

banner85

TBMM Başkanı Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libyalı kardeşlerimizin zor günlerinde de iyi günlerinde de yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE 15.12.2021, 19:21
TBMM Başkanı Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, görüşmede, Libya'nın farklı bölgelerini temsil eden üyelerden oluşan heyeti misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ve Libya arasında uzun, köklü bir tarihe dayanan güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu ifade eden Şentop, "Batı, doğu, güney fark etmeksizin Libya'nın tüm bölgelerini ve kesimlerini Türkiye olarak muhabbetle kucaklıyoruz. Libyalı kardeşlerimizin birlik ve bütünlük içinde yaşamaları, ülkede istikrar, barış ve refahın tesisi temel arzumuzdur” dedi.

Türkiye'den Libya'ya destek

Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün devamı için tüm Libyalıların ve uluslararası toplumun hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmaları yönündeki gayretlerini her zaman destekledik. Libyalı kardeşlerimizin zor günlerinde de iyi günlerinde de yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin, Libya'da çatışmaların sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin önünün açılması için somut katkı sağladığını kaydetti.

Parlamentolar arası ilişkileri geliştirmeye verdikleri öneme dikkati çeken Şentop, Libya'da yapılacak parlamento ve başkanlık seçimlerine değindi.

Şentop, "Önümüzdeki dönemde yapılacak parlamento ve başkanlık seçimlerinin Libya’nın istikrarına ve güvenliğine; siyasi birliğinin tesisine katkı sağlaması temel arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Dost olan ülkelerin desteği önemli"

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri de Libya Meclisi ve Libya halkı adına selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, ülkelerindeki siyasi bazı sorunların giderilmesi konusunda dost olan ülkelerin desteğinin öneminin altını çizerek, Libya ile derin ilişkileri bulunan Türkiye'ye büyük rol düştüğünü söyledi.

"Bu bizim ilk ziyaretimiz ama son ziyaretimiz olmayacaktır" diyen Fevzi El-Nuveyri, TBMM Başkanı Şentop'u da Libya'ya davet etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulünde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.

#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8