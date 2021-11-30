TBMM'de kamu denetçisi seçimi
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyon, üst komisyonda seçilecek bir kamu denetçisi için 3 aday belirledi.
TÜRKİYE 30.11.2021, 15:39
Toplantıda önce alt komisyon başkanlığı seçimi yapıldı. Alt komisyonun başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer seçildi.
Komisyonda 4 yıllık görev süresi dolan Sadettin Kalkan'ın yerine kamu denetçiliği kadrosu için yapılan 31 kişinin başvurusu ele alındı.
Yapılan gizli oylama sonucunda Sadettin Kalkan, yeniden adaylar arasında yer aldı. Kalkan ile birlikte Didem Yeter Güler ve Reşit Uzel, kamu denetçisi adayları olarak belirlendi.
Alt komisyon, belirlediği 3 adayı üst komisyona bildirecek, üst komisyon ise 15 gün içinde bu adaylar içinden bir kamu denetçisi seçecek.
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