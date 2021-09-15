Tecavüze uğradığını söyleyen Duygu isimli hesabın sahibi erkek çıktı

Geçtiğimiz aylarda Twitter'da, Ecem Güçlük isimli bir hesaptan, tecavüze uğradığına dair bir dizi paylaşımlarda bulunulmuş, yapılan titiz incelemeler sonrası paylaşımların yapıldığı hesabın bir erkeğe ait olduğu tespit edilmişti.

Bu olayın ardından benzer bir vakaya daha rastlanıldı.

AYNI YALAN

Yine Twitter'da, Duygu isimli bir kullanıcı, iki ay önce tecavüze uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia ederek ne yapacağını bilmeyecek bir halde olduğunu ifade edip, yardım çağrısında bulundu.

ERKEK ÇIKTI

Ecem Güçlük olayında olduğu gibi kullanıcı hesabının sahte olduğu, hesabın da Van'da yaşayan Ramazan U. adındaki 1999 doğumlu bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ramazan U.'nun, başka bir kadına ait fotoğrafı izinsiz bir şekilde profil resmi olarak kullanması ve halkı provoke edici ithanlarla bulunması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı inceleme başlattı.