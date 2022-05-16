Tedavüldeki paraları satan şahsa gözaltı

İstanbul polisi, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde bir iş yeri belirlendi.

2 şüpheliye gözaltı

Mobil Park timi bölgeye giderek iş yeri sahibi Ramazan Y.’nin yanında bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu. Ramazan Y. de paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 liraya aldığını söyledi. Bunun üzerine Ramazan Y. ve paraları hurdacıya getiren Meshud A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şahıslara, "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Madeni paraların üretim maliyeti

Merkez Bankası, 1 kuruş basmak için 26 kuruşluk bakır ve nikel madeni satın alıyor. 5, 10, 25, 50 kuruşluklar ve 1 TL'lik madeni paralarda ise bakır ve nikele ek olarak çinko da kullanılıyor.

5 kuruşun maden maliyeti 1 lira 3 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 1 lira 12 kuruşa, 25 kuruşun maliyeti 1 lira 42 kuruşa ve 50 kuruşun maliyeti de 2 lira 42 kuruşa yükselmiş durumda. 1 TL'nin maden maliyeti ise 2 lira 92 kuruş olarak hesaplanıyor.

Tedavüldeki paraların üretim maliyeti