Tefeci ve Bahis çetesine operasyon

Mardin’in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde tefecilik, yasadışı bahis ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan çete üyelerine, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Derik ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı bir yıllık çalışma sonucu tefecilik, kumar oynanması için yer sağlayan ve bahis oynatan suç çetesine karşı harekete geçti.

Çete üyelerinin bir yıldır telefonları, banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları dahil tüm faaliyetleri, jandarma tarafından takip edildi.

Operasyonda 120 jandarma personeli görev aldı

Sabaha karşı Kızıltepe ve Derik ilçesinde 12 farklı adrese 120 jandarma personeli tarafından yapılan operasyon sonucu 15 çete üyesi gözaltına alındı.

Operasyonda 17 telefon, 2 bilgisayar, 34 parça tarihi eser, 2 ruhsatsız tabanca, 56 mermi, çok sayıda senet ve mali nitelikte evrak ve doküman ile digital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 15 çete üyesinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.