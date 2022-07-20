Tek yumrukla bayılttığı adamı gasbetti
İki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen genç, tartıştığı adamı tek yumrukla bayıltıp gaspbetti. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
TÜRKİYE 20.07.2022, 17:01
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde iki arkadaşıyla birlikte boş sokakta yürüyen genç, yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı.
Adam yere yığıldı
Aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçiren kişi, kafasını kaldırıma çarparak yere yığıldı.
Genç, adamı gasbetti
Genç, bu durumu fırsat bilip yerde yatan adamı gasbetti.
O anlar kaydedildi
Adamın cebindekileri alan gencin arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaşması ise güvenlik kamerası görüntüde yer aldı.
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