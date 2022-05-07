Tekeri çıkan ATV takla attı: Anne ve kızı yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekeri çıkan ATV'nin takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.
TÜRKİYE 07.05.2022, 15:06
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nadjet Dıne isimli Fransız turistin kullandığı ATV, sol arka tekerinin çıkması sonucu takla atarak yolun sağ tarafına devrildi.
Kazada, ATV’yi kullanan Fransız turist Nadjet Dıne ile ATV’de yolcu olarak bulunan kızı Lamie Dıne yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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