Tekirdağ'da 2617 kök Hint keneviri yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince boş bir araziye ekilmiş 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi.

TÜRKİYE 03.08.2021, 18:15
Tekirdağ'da 2617 kök Hint keneviri yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile ilçelerde faaliyete geçen yaya devriye ekipleri uygulaması, meyvelerini veriyor.

2 BİN 617 KÖK HİNT KENEVERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kapaklı ilçesinde yaya devriye atan polis ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boş bir araziye ekilmiş binlerce Hint keneviri tespit etti. Toplam 2 bin 617 kök imha edilmek üzere bulunduğu yerden söküldü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

#Tekirdağ #Polis #Hint keneviri #AksuTV #Aksuvhaber
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