Tekirdağ'da aç kalan kurtlar, 2 hayvanı telef etti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde aç kaldığı sanılan 4 kurt, Ümit Yıldırım'a ait ahıra girerek 1 buzağı ve 1 koyunu öldürüp, 2 koyun ve 1 buzağıyı da yaraladı.
TÜRKİYE 11.12.2021, 20:27
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı kırsal Övenler Mahallesi'nde besicilik yapan Ümit Yıldırım'a ait ahıra kurtlar saldırdı.
1 KOYUN VE 1 BUZAĞI TELEF OLDU
Hayvanların sesini duyup, ahıra gelen Yıldırım, 4 kurdun hayvanlarını meraya doğru kovaladığını görünce av tüfeğiyle ateş açarak uzaklaştırdı. Yıldırım, ahırındaki 1 koyun ve 1 buzağının öldüğünü, 2 koyun ve 1 buzağının da yaraladığını tespit etti.
"BİRAZ DAHA GEÇ KALSAYDIM, DİĞER HAYVANLARIMA DA ZARAR VERECEKTİ"
Ümit Yıldırım, "Aç kalan kurtlar ahırımıza kadar gelerek hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Biraz daha geç kalsaydım diğer hayvanlarıma da kurtlar zarar verecekti. Kurtların saldırısına karşı önlem alıyoruz ama yetersiz kalıyor" dedi.
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