Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı!
Saldırıda 1 bekçi şehit oldu, 1 bekçi yaralandı
TÜRKİYE 14.07.2021, 13:46 14.07.2021, 15:26
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.
Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede şehit oldu
Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.
Saldırgan yakalandı
Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı.
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