Tekirdağ'da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda akşam saatlerinde alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı.

Tüfekle döndü, etrafa dehşet saçtı

Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan olmadı, saldırgan kaçtı

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.