Tekirdağ'da pazarda yürürken boynundan bıçaklandı
Pazarda alışveriş yapan husumetlisini takibe alarak hastanelik eden Halil Karaca, yakalanıp tutuklandı. Yaralının ise sağlık durumu iyi.
TÜRKİYE 01.05.2022, 00:58
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köprübaşı mevkiindeki pazarda dolaşan Erhan Kalyoncu, kendisini takip eden husumetlisi Halil Karaca tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
29 yaşındaki genç boynundan yaralanırken, saldırgan Karaca ortadan kayboldu.
Tedaviye alındı
Yaralanan Kalyoncu, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalyoncu'nun sağlık durumu iyi.
Husumetli yakalandı
Polis ekipleri ise Karaca'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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