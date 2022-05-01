Tekirdağ'da pazarda yürürken boynundan bıçaklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köprübaşı mevkiindeki pazarda dolaşan Erhan Kalyoncu, kendisini takip eden husumetlisi Halil Karaca tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

29 yaşındaki genç boynundan yaralanırken, saldırgan Karaca ortadan kayboldu.

Tedaviye alındı

Yaralanan Kalyoncu, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalyoncu'nun sağlık durumu iyi.

Husumetli yakalandı

Polis ekipleri ise Karaca'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.