Tekirdağ'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 6 ölü 8 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte İstanbul'a giden yük treni, 59 ADS 755 plakalı işçi taşıyan servis aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
6 ÖLÜ, 8 YARALI
Kazada birkaç metre sürüklenen minibüste bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.