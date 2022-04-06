Tekirdağ’a alkollü sürücü 4 araca çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Erdal İnönü Caddesi yönüne tehlikeli seyreden M.S. idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarptı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken, 5 aracın zarar gördüğü belirlendi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıkan M.S.’nin ehliyetine 2 yıl el konuldu.

M.S.’nin 2018 yılında da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

“EYVAH EYVAH VURDU”

Kaza anları ise bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde aracın sağa sola savrularak seyrettiği anlar yer alırken, kaydı alan kişinin “Vuracak bir yere” demesi yer aldı.

Bu sırada yolcu koltuğundaki kadının “Eyvah eyvah vurdu” dediği de görüntülerde duyuldu.