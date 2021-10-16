Tekirdağ’da cinayet: Eşinin kaçtığı adamın yerini söylemeyince öldürdü

Eşinin kaçtığını düşündüğü kişinin peşine düşen zanlı, yerini söylemeyen kardeşini öldürdü. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE 16.10.2021, 20:23
Tekirdağ’da cinayet: Eşinin kaçtığı adamın yerini söylemeyince öldürdü

Malatya’da ikamet eden ve iş yeri bulunan katil zanlısı Necati Özdemir’in yanında çalışan Y.K., bundan yaklaşık 6 ay kadar önce Özdemir’in eşiyle birlikte kayıplara karıştı.

Kaçan eşinin ve onu kaçırdığını düşündüğü eski çalışanı Y.K.‘nin izini süren Özdemir, Y.K.’nin kardeşi Hasan Koyuncu’nun Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Seyhsinan Mahallesi’nde bir giyim mağazası olduğunu öğrendi.

YERİNİ SÖYLEMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

İş yerine giderek Hasan Koyuncu ile konuşmaya başlayan Necati Özdemir, yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği silahla Koyuncu’yu öldürdü.

Özdemir daha sonra polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edildikten sonra mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu öne süren zanlı, sevk edildiği adli mercilerce ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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