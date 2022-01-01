Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı

Tekirdağ, Çorlu’da yabancı uyruklu şahıslar aralarında tartıştı.

BIÇAK VE SOPALARLA KAVGA ETTİLER

İddiaya göre, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonucunda suç aletlerinden olan bıçak yola atılmış şekilde bulundu.

VATANDAŞLAR KAVGAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Çorlu'da çevreyi tedirgin eden kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kavganın nedeni soruşturuluyor.