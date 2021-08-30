Tekirdağ’ı sağanak vurdu: Pazar alanı göle döndü
Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Yaklaşık 10 dakika süren yağış bir pazar yerini su altında bıraktı.
TÜRKİYE 30.08.2021, 20:53
Meteorolojinin uyarılarının ardından, Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazar alanı su altında kaldı.
Bir anda bastıran ve kısa süren yağış, pazar alanını adeta göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar korunaklı yerlere sığındı.
Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.
Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
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