Telafi eğitiminde yüzlerce faaliyet var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere çocuklarını telafi eğitimlerine göndermeleri çağrısı yaptı. Selçuk, telafi eğitiminde kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyet olduğunu da söyledi.

TÜRKİYE 05.07.2021, 17:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'teki Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen 21 eğitim tesisinin toplu açılış töreninde konuştu.

Selçuk, göreve başladığı günden bu yana önem verdikleri hususların başında mesleki eğitimin geldiğini anlatarak şunları söyledi:

"Mesleki eğitimle ilgili 53 sektörün 53'ü ile ayrı ayrı konuştuğumuzda, taleplerini dinlediğimizde, bizden toplam 12 maddede mesleki eğitimin kalkındırılması projesini hazırlamamızı beklediler ve 12 maddeyi sıraladılar. Bu 12 maddenin 11'i tamamlandı. Allah'ın izniyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın aldığı kararlarla 11'i tamamlandı. 12'ncisi ise çok yakındır inşallah, sektörden beklenti anlamında ortaya konulan her şeyini yerine getirmiş ve daha da iyisini yapmak için yol almış olacağız." 

Koronavirüs salgınının dünya genelinde belli problemleri beraberinde getirdiklerini ifade eden Selçuk, bu süreçte Türkiye'nin dünya ölçeğinde başarılara attığı imzadan dolayı tüm eğitim camiasına ve velilere teşekkür etti.

"Faaliyetler 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor"

Bakan Selçuk, ulusal destekleme programı çerçevesinde yapılan "telafide ben de varım" çalışmasının çok büyük bir yankı bulduğunu, faaliyetlerin 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer aldığını anlattı.

Selçuk, her il ve ilçede, hangi okulda hangi saatte neler var gibi bilgilere herkesin "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesinden erişebileceğini de hatırlattı.

"Telafi'de ben de varım" projesinin modelinin Gaziantep'te yapıldığını, daha sonra ise bütün Türkiye'ye uygulandığını ifade eden Selçuk, bu kapsamda kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

"Çocuklarınızı 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin"

Ziya Selçuk, konuşmasında velilere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Çocukların eğitimi bitmez, eğitimleri hayat boyu sürer, yaz boyu, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir, bu eğitim vicdan eğitimiyle birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. Vicdan eğitimiyle idrak eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor, tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler, yaz boyunca çocuklarımız boş durmasın, canları sıkılmasın. Katkı verelim ki hep beraber bu ülkenin dünyada örnek teşkil edecek bir eğitim başarı hikayesini ortaya koymasına da beraber şahitlik edelim. İstiyorum ki bütün illerimiz Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsin, eğitim, bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yükselsin. Böylece biz daha büyük yollar alalım."

Eğitimler ücretsiz

Gençlik kampı gibi yüzlerce merkezde eğitimler verildiğini belirten Selçuk, "Buralarda çeşitli zeka oyunları var, survivor oyunları var. Öğretmen arkadaşlar da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Mesela az önce öğretmen takımı ile birlikte paintball oynadım ve beni vurmakla ilgili baya girişimleri oldu. Burada öğrencilerin gözlerindeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum ve bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Velilerimize çağrım; yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler" dedi.

Bakan Selçuk, gençlik kampında paintball kıyafeti giydi, silahla hedef olan balonları vurdu.

Kamp alanı içindeki eğitim alanlarını gezen Selçuk, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ayrıca Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nü de ziyaret eden Selçuk, çocuklarla bir araya geldi, onlarla penaltı atışı yaptı ve kaleye geçti, okçuluk bölümünde ise ok attı.

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