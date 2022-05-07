Teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe'ye yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinde bakım çalışması yapan Enes Temel, yaklaşık 30 metreden düşerek yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 07.05.2022, 17:03
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik istasyonunda teleferiğe ait kabinlerin bakım çalışmalarını yapan Enes Temel, yaklaşık 30 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Enes Temel, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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