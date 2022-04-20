Telefon dükkanında iki grup birbirine girdi
Bir telefoncudan sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.Kavgada darbe alan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 20.04.2022, 12:38
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde iki arkadaşıyla birlikte gittiği telefoncudan yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde yeni telefon alan bir müşteri, telefonu paketinden açıp inceledikten sonra hattını taktı.
Birkaç dakika sonra telefonu beğenmeyip geri iade etmek isteyen müşterinin tavrı, esnafı kızdırdı.
Sattığı telefonu geri almak istemedi
Telefona hat takıldığı gerekçesiyle esnaf, sattığı telefonu geri almak istemedi. Yaşanan sözlü tartışma üzerine iki grup birbirine girdi.
Sandalyeler hava uçuştu
Sopa ve sandalyeler havada uçuşurken, kavga sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga önlendi.
1 kişi yaralandı
Kavga nedeniyle başına darbe alan 1 kişi, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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