Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
Adana'da babası ile tartışan genç, babasına ait minibüsü ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 22.01.2021, 23:07
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen Mesut Kaya, babasına ait minibüsü ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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