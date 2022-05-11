Telefonunu şarja takarken akıma kapıldı
Mersin Erdemli'de cep telefonunu şarja takarken akıma kapılan bir genç hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 11.05.2022, 19:46
Gencin cenaze namazını ise kardeşi kıldırdı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cep telefonunu prize takmaya çalışan Abdullah Baysal (26) , elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Akıma kapılıp hayatını kaybetti
Olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.
Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı.
Daha sonra genç adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
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