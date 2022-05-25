Telefonunu vermediği gaspçılar tarafından darbedildi

Dün gece saatlerinde Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boş arazide yürüyen M.B. (28) isimli kişi, arkasından gelen tanımadığı 3-4 kişi tarafından durduruldu.

Telefonunu vermeyince öldüresiye dövdüler

Telefonu gasp edilmek istenen M.B. şahıslara karşı koyunca saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla başına darbe alan genç yaralandı. Saldırgan şahıslar da olay yerinden kaçtı.

Yaralanan M.B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.