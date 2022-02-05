Telefonuyla oynarken raylara düştü
Hindistan'da metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, rayların üzerine düştü.
TÜRKİYE 05.02.2022, 22:13
Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.
Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmadı.
Raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.
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