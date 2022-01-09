TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici dehşeti

Kağıthane TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsü terör estirdi. TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobile saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici, bir kişiyi ise kolundan yaraladı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SİM 56 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada arkasında seyir eden 34 TAZ 28 plakalı ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti. Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek yine hızla uzaklaşmaya başladı.

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaşadığı dehşetle birlikte, otomobille otoyolda geri geri kaçmaya başladı. Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içinde bulunan 3 kişiye saldırı girişiminde bulundu. Otoyolu kapatan taksi sürücüsü dehşet saçarak diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y.'yi kolundan yaraladı. Taksi sürücüsünün otoyolu kapatması ve beyzbol sopasıyla otomobile saldırma anları otomobilde bulunanlar tarafından anbean kayda alındı.