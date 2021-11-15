Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında
İstanbul Avcılar'da sürücü ile bir yaya arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Vatandaşlardan birinin diğerine tencere kapağıyla vurduğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar'da sokak ortasına araba bırakma meselesi yüzünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşlardan biri, elindeki tencereyle diğerine saldırdı.
PAZARA GİDİYORDU
Denizköşkler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ
Öte yandan yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar ile yayanın sürücüye tencere kapağıyla vurması ve çevrendekilerin olayı ayırması görüldü.
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