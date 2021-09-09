Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları içinde bulunan Tendürek Geçidi'nde bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 09.09.2021, 22:01
Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi istikametine doğru seyir halindeki 33 NVG 66 plakalı Ömer Sarıboğa yönetimindeki tır, 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, araç şoförü Ömer Sarıboğa'nın olay yerinde vefat ettiğini tespit ederken yaralı Arif Teyber ise kaldırıldığı Doçent Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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