Terör Örgütü Marşı Söyleyip "Katil Polis" Sloganları Attılar

Emniyet güçleri olay yerine anında ulaştı. Çevik kuvvet polisleri bariyer oluşturdu protesto yapılmasına engellemeye çalıştı

Bunun üzerine gruptakiler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganı atarak, terör örgütüne ait marşlar eşliğinde halay çekti. Polislere saldırmaya çalıştı.

Protesto sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

Gösteri sırasında atılan sloganlara tepki yağdı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açtıkları "#Polisiminyanındayım" yazılı hashtag, Trend Topic (TT) oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "#Polisiminyanındayım 'katil polis' diyenin karşısındayım. Omurgasız vıcık vıcıkların farkındayım." paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İzmir'de 2017 yılında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını paylaşıp yayınladıkları mesajla "#Polisiminyanındayım" etiketine destek verdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ’da, eyleme ilişkin açıklama yaptı. gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledi.